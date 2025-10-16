Vídeo regista carrinha a deslizar em estrada na Madeira

Com a chegada dos primeiros dias de chuva na Madeira, é comum que certas estradas se tornem perigosas, sobretudo em percursos inclinados ou com curvas apertadas.

É o caso de uma situação que aconteceu, ontem, no Caminho do Amparo, no Funchal, onde um vídeo, divulgado nas redes sociais, capta o exacto momento em que uma carrinha perdeu o controlo, deslizou na estrada e, por pouco, não embateu noutra viatura que se encontrava na mesma via.

Nestes dias em que as condições meteorológicas são adversas, as autoridades aconselham os condutores a reduzir a velocidade, a redobrar atenção e a conduzir com especial cuidado.