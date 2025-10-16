Aviso amarelo para chuva por vezes forte e persistente

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo devido à previsão de "precipitação que poderá ser por vezes forte e persistente" nas zonas montanhosas e costa sul da ilha da Madeira.

O aviso meteorológico, o terceiro menos grave numa escala de quatro, entra em vigor às 19 horas desta quinta-feira e vigora pelo menos até às 7 horas de amanhã, sexta-feira, sendo válido para as regiões montanhosas e a costa sul da ilha da Madeira.

Conforme o DIÁRIO avançou na edição impressa de terça-feira, o arquipélago da Madeira estará sob a influência de uma superfície frontal fria que traz períosos de precipitação forte no final da semana.