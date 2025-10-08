BE destaca importância da causa animal

A candidata do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal do Funchal, Dina Letra, destacou a importância da causa animal. Durante a sua intervenção, alertou para a situação de cães acorrentados e para a necessidade de maior intervenção da Câmara Municipal do Funchal.

Segundo a candidata, é essencial implementar campanhas de sensibilização contra os maus-tratos e promover a adopção responsável de animais de companhia, sejam cães ou gatos.

O partido sublinha ainda que o Canil Municipal do Funchal, que acolhe numerosos animais abandonados, carece de médico veterinário a tempo inteiro, o que considera uma obrigação legal não cumprida pela Câmara.

Reconhecendo o trabalho iniciado pelo executivo anterior, nomeadamente as campanhas anuais de vacinação em todas as freguesias, o partido defende que é necessário ir mais além. Entre as medidas propostas está a implementação de campanhas gratuitas ou de baixo custo para a esterilização em massa de cães e gatos, de forma a controlar a reprodução de animais abandonados.

O Bloco de Esquerda propõe também uma colaboração reforçada com associações de protecção animal, apoiando campanhas de vacinação, cuidados de saúde e sensibilização da população para a adopção responsável.

“O objectivo é garantir o cuidado com a saúde dos animais e oferecer um acompanhamento adequado a todos os animais de companhia, independentemente das condições económicas dos seus donos”, afirmou a candidata.