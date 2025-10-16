Fórum Madeira será palco da Mostra Medicina Veterinária

O Fórum Madeira será palco, já amanhã, da Mostra de Medicina Veterinária (MoMedVet), um evento gratuito e de carácter científico e educativo. Este evento será organizado pelo Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Médicos Veterinários.

De acordo com o comunicado, durante dois dias o público poderá participar em sessões educativas, visitar a Feira da MoMedVet e assistir a uma mesa-redonda com especialistas e decisores ligados à área da medicina veterinária.

Amanhã, o painel de palestrantes contará com Dra. Cláudia Melo e Sousa, médica veterinária responsável pelo projecto Tartaruga Marinha, Dra. Margarida Sousa, médica veterinária e CEO do Laboratório Médico Veterinário Mitocys, Dra. Mariana Afonso, médica veterinária da Direcção Regional da Veterinária e Bem-Estar Animal, Dr. João Teixeira, médico veterinário da ARAE e Dra. Laura Silva e Dra. Liliana Damil, médicas veterinárias de clínica de animais de companhia.

O comunicado refere ainda a visita da Dra. Bruna Gouveia, Directora Regional da Saúde, durante o primeiro dia do evento.

Já no dia 18 de Outubro, a mesa-redonda contará com a presença da Dra. Alexandrina Silva, médica veterinária municipal de Santa Cruz, Dr. Daniel Mata, director regional da Veterinária e Bem-Estar Animal e Dr. Pedro Fabrica, bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários.

Está também prevista a presença da Dra. Isabel Rodrigues, Directora Regional da Economia e da Dra. Catarina Cortez, presidente do Conselho Regional da Ordem dos Médicos Dentistas.

Segundo o comunicado enviado às redacções, a iniciativa pretende valorizar o papel do médico veterinário na sociedade e sensibilizar a comunidade para a importância da profissão em áreas essenciais como a saúde pública, a economia, o ambiente e o bem-estar animal.