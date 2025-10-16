‘Ponto e Vírgula' forma novos correspondentes

O projecto ‘Ponto e Vírgula’ (PV) promove, esta sexta-feira, 17 de Outubro, uma sessão de formação dirigida aos correspondentes das escolas secundárias da Região.

A iniciativa, que marca o arranque de mais um ano lectivo do suplemento juvenil, decorrerá entre as 9h30 e as 13 horas, no centro comercial Plaza Madeira. Ao longo da manhã haverá espaço para momentos de partilha, dinâmicas de grupo e intervenções institucionais, culminando com a assinatura de um novo protocolo entre as entidades parceiras: o DIÁRIO de Notícias da Madeira, a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRE) e o Plaza Madeira.

O programa da formação inclui: a recepção dos correspondentes, informações gerais sobre o projecto, uma intervenção do director do DIÁRIO de Notícias da Madeira, Ricardo Miguel Oliveira, e uma dinâmica de grupo promovida pela companhia Contigo Teatro. Segue-se uma fotografia de grupo no mural do Plaza Madeira e, pelas 12h30, a cerimónia de assinatura do protocolo, que contará com a presença da secretária regional de Educação, Elsa Fernandes, do director do Diário de Notícias e do Center Manager do Plaza Madeira. O encontro termina com um almoço no centro comercial.

Criado em 2015, o ‘Ponto e Vírgula’ é um suplemento editorial dirigido aos alunos do ensino secundário, resultante de uma parceria entre o DIÁRIO, a SRE e o Plaza Madeira. Composto por oito suplementos anuais de 16 páginas, publicados pelo DN Madeira, o projecto é produzido pelos jovens e para os jovens, abrangendo diversas áreas editoriais.

Os estudantes assumem papéis activos em todas as fases de produção (concebem capas, redigem editoriais, escrevem reportagens, colunas e entrevistas, além de contribuírem como ilustradores e fotógrafos).

Do envolvimento e da criatividade dos participantes nasceu o Concurso ‘Grande Ideia’, que contempla oito modalidades: Conto, Poesia, Ilustração, Fotografia, Vídeo, Podcast, Reportagem e Investigação Histórica.

De acordo com a Secretaria Regional de Educação, ao longo de dez anos lectivos, o projecto já publicou 78 suplementos, totalizando cerca de 1180 páginas e envolvendo 2.945 alunos das escolas secundárias da Madeira. O concurso ‘Grande Ideia’ contou, até à data, com 1.182 participantes e 977 trabalhos em competição.

Todos os meses, o Mural do Plaza Madeira dá visibilidade às várias modalidades do concurso, reforçando a ligação entre a criatividade dos jovens e o espaço público madeirense.

O ‘Ponto e Vírgula’ visa, entre outros objectivos, promover a literacia para os media, de forma a que cada aluno seja capaz de "aceder e usar os media (tradicionais e digitais) em segurança (para aprendizagem, entretenimento, comunicação e trabalho), analisar de uma forma crítica e produzir, de forma consciente e criativa, os seus próprios conteúdos mediáticos, além de os disseminar em formatos e plataformas adequadas".