Carlos Teles recebido na Câmara com palmas

Chegou faltavam 6 minutos para as 9 horas. À espera de Carlos Teles, presidente da Câmara Municipal da Calheta, estavam um grupo de amigos e colegas do gabinete.

Feitos os primeiros cumprimentos, o autarca encaminhou-se para a porta da autarquia e à espera estavam os funcionários que aplaudiram longamente a entrada do edil que cumprimentou um a um.

Ver Galeria

Carlos Teles, presidente da Câmara Municipal da Calheta e um dos oito arguidos da operação 'Ab Initio' está de regresso ao exercício autárquico.

O autarca está envolvido no processo judicial relacionado com suspeitas de criminalidade económica e financeira e foram presentes no Tribunal do Funchal para serem submetidos a primeiro interrogatório judicial.

Em causa estão suspeitas da prática dos crimes de participação económica em negócio, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, prevaricação e financiamento proibido de partidos políticos.

Ver Galeria

A investigação foi desencadeada em 2020 pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção e pelo Departamento de Investigação Criminal da Madeira e incide sobre condutas consideradas como criminalidade altamente organizada.