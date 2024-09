Polícia Judiciária investiga morte na praia do Vigário

Um homem foi ontem encontrado cadáver na Praia do Vigário, em Câmara de Lobos. As circunstâncias em que ocorreu esta morte estão ainda por apurar, estando a investigação a cargo da Polícia Judiciária (PJ).

Segundo o que foi possível aferir, o homem, na casa dos 40 anos, estaria desaparecido desde sábado, tendo a queixa sido apresentada à Polícia de Segurança Pública no domingo.

A PSP desenvolveu buscas para encontrar o desaparecido.

Um mergulhador, que se encontrava ontem de manhã na praia, encontrou o corpo a cerca de 5 metros de profundidade, tendo alertado as entidades competentes.

O capitão do Porto do Funchal empenhou mergulhadores forenses, da Polícia Marítima, para procederem à retirada do corpo que foi, posteriormente, transportado até ao Cais 8, no Funchal.

O óbito foi declarado já no Cais 8 pelo delegado de saúde.