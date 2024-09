Subsídio de insularidade pago em Setembro "vem aumentar rendimento das famílias"

O Grupo Parlamentar do PSD realizou, hoje, uma conferência de imprensa, na qual o porta-voz Bruno Macedo destacou a importância da atribuição do subsídio de insularidade durante este mês de setembro.

"Esta medida, implementada pelo Governo Regional, tem como objetivo compensar os custos de vida decorrentes da condição insular, sendo uma importante ajuda para as famílias madeirenses", observou o parlamentar em nota à imprensa.

De acordo com o deputado, "o GP do PSD está hoje aqui para reforçar a importância da atribuição, durante este mês, do subsídio de insularidade por parte do Governo Regional. Nós queremos referir que é muito importante esta política, uma vez que ela pretende compensar o custo de vida decorrente da insularidade e que é muito importante para as famílias."

De acordo com o social-democrata, «este subsídio abrange cerca de 21 mil funcionários , que receberam um total de 662€ pago desta vez em setembro, mas que no próximo ano, será pago logo em Março. Esta medida representa um total de 14 milhões de euros, que devolve sob a forma de complemento às famílias e aos funcionários públicos madeirenses e que representa um valor que é quase mais 5 vezes superior ao que era pago no passado.»

"Ficam assim demonstradas três coisas muito importantes: a primeira é a preocupação do Governo Regional com o combate aos custos da insularidade a que os madeirenses estão sujeitos; a segunda é a procura de soluções justas e equitativas entre os funcionários públicos; a terceira é a política responsável de devolução de rendimentos às famílias, que tem sido alicerce dos governos sociais-democratas." Bruno Macedo, PSD

O porta-voz também aproveitou a ocasião para recordar o papel determinante do PSD na aprovação do orçamento e do programa de governo, o que permitiram a execução de medidas emblemáticas como esta. "Se dependesse dos principais partidos da oposição, o PS e a JPP, não havia orçamento, não havia programa de governo e, certamente, não havia este pagamento de 662€ de subsídio de insularidade que tanto ajuda as famílias madeirenses".

Ainda na referida nota, Macedo fez questão de dizer que a política do PSD é "construtiva e séria", em contraste com o que apelidou de "política de implosão" por parte da oposição.