Ainda que se verifique muitos carros a circular na Via Rápida, até ao momento não há registo de congestionamentos ou acidentes.

A Boa Nova é a zona mais crítica devido ao tráfego intenso, obrigando os automobilistas a redobrarem a atenção.

Quanto à baixa do Funchal, regista-se muito trânsito na Via 25 de Abril, junto à Cruz Vermelha, Rua do Visconde de Anadia, Rua Silvestre Quintino de Freitas e Rua da Ribeira de João Gomes.