Mais dois sismos registados ao largo do Porto Santo e Porto Moniz

Mais dois sismos foram registados, esta segunda-feira, 23 de Setembro, ao largo do Porto Moniz e do Porto Santo, pelos sismógrafos do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA).

Ambos ocorreram esta madruga, tendo o primeiro 'abalo' sido registado às 4h34 a noroeste do Porto Moniz a 10 quilómetros de profundidade e com magnitude 1.8 na Escala de Richter.

O segundo ocorreu pouco tempo depois, às 5h44, a este do Porto Santo. Ocorrido a 10 quilómetros de profundidade, o sismo teve uma magnitude de 2.3 na Escala de Richter.

Tal como noticiado este fim-de-semana pelo DIÁRIO, dois sismos ocorreram perto das Desertas e do Porto Santo com magnitudes de 1.8 e 2.1, respectivamente.

Segundo a escala de Richter, estes sismos são classificados como 'micro' (menos de 2.0) e 'muito pequeno' (2.0-2.9), geralmente não sentidos pela população e apenas registado por sismógrafos.