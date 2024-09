Dois contemplados da Madeira em novo concurso do Pingo Doce

O Pingo Doce lança um novo concurso que permite ajudar os portugueses a voltar à rotina depois das férias. Chama-se 'Subsídio Pingo Doce' e vai dar 1.500 euros por dia, todos os dias, até 28 de Outubro através de compras realizadas com a aplicação 'O Meu Pingo Doce'.

A ilha da Madeira já conta com dois contemplados.

“Sabemos que esta altura do ano, depois dos gastos nas férias e de regresso às aulas, é exigente para muitos orçamentos familiares, e que qualquer ajuda faz a diferença. Já o fizemos no início deste mês, com uma campanha de 'Grande Poupança Pingo Doce-Staples', e continuamos a estar ao lado dos nossos clientes com o 'Subsídio Pingo Doce', onde têm a possibilidade de ganharem 1.500€, todos os dias", explica a directora de Marketing do Pingo Doce, Maria João Coelho.

Em nota enviada à comunicação social é referido que para se habilitar ao 'subsídio' é necessário ser cliente registado na aplicação da cadeia de supermercados e utilizá-la no momento de compra. "Após fazerem a sua primeira compra de 10€ ou mais com a App 'O Meu Pingo Doce', os clientes devem abrir o separador do concurso na App, aceitar o regulamento e agitar para saber se ganharam. Assim, sabem de imediato se são os vencedores de 1.500€ em cartão bancário pré-pago ou de um vale de desconto de 2€, 5€ ou 10€ para gastar no Pingo Doce. No caso de não sair nenhum destes prémios, existem novas oportunidades de ganhar, todos os dias, até 28 de Outubro".