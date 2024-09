Padel regressa ao Porto Santo com Torneio 5 de Outubro

A modalidade de padel está de volta aos ‘courts’ do Porto Santo com a realização de mais um evento desportivo e social.

Denominado por Torneio 5 de Outubro e organizado por Filipe Bento e Leonardo Ferreira, o evento que terá como palco os courts do Porto Santo Rackect Center, será disputado entre os dias 1 a 5 de Outubro e é destinado às categorias de nível 4 e nível 5 masculino, nível 5 e 6 femininos e ainda a variante de pares mistos.

Com as inscrições a estarem abertas até ao próximo dia 25 de Setembro, o torneio conta já com mais de duas dezenas de duplas inscritas e o número deverá aumentar.

Para se inscrever bastar aceder ao link: