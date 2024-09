Tudo a postos para o Festival Colombo no Porto Santo

Está tudo preparado para o arranque de mais um Festival Colombo, que se prevê que seja um verdadeiro sucesso. Cerca de 350 pessoas vão participar no evento (entre staff, figurantes e outras pessoas).

De acordo com a directora regional do turismo “está tudo preparado". "As montagens já começaram no início da semana, estamos afinar os últimos pormenores e, amanhã, cá estaremos para iniciar mais uma edição do festival Colombo”, reitera Bárbara Spínola.

Este é um evento sobretudo no centro da cidade do Porto Santo e, com isso mexe, com alguns estabelecimentos comerciais, como sejam bares e restaurantes. No caso da restauração, os empresários Ricardo Ferreira e Pedro Rodrigues vão colaborar em algumas situações com a organização.

Ricardo Ferreira disse ao DIÁRIO que o certame cultural em causa “é um evento dos mais importantes em termos de calendário na ilha dourada”.

“Traz uma nova movimentação em toda a cidade e a todo o comércio”, afirmou o empresário e reforçou “que o festival Colombo é uma lufada de ar fresco, para terminar o Verão em grande”.

Este certame, que já realiza algumas décadas no Porto Santo, faz com que os porto-santenses, madeirenses, continentais e até estrangeiros se interessem muito pelo evento.

Ricardo Ferreira é de opinião que efectivamente “o certame cultural acontece numa data certa no calendário das festividades da ilha, e com isso, e muitas pessoas marcam de propósito para virem ate ao Porto Santo”.

No centro da cidade comercio tem a lucrar com o Festival Colombo e o empresário considera que “como em tudo o que haja de movimentação turística (...) toda a gente fica a ganhar, tanto a restauração como o resto do comércio”.

O Festival Colombo edição 2024 vai ter o seu início esta quinta-feira, 19 de Setembro e tem como ponto forte o desembarque do navegador na para da 'ilha dourada', mas não fica por aqui, pois este festival terá outros pontos fortes de interesse a não perder.

O Porto Santo está cheio de turistas estrangeiros e nacionais, mas é muito provável que o Lobo Marinho, nas viagens de sexta e sábado, venha ainda com muitos mais passageiros.