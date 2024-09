Quatro famílias madeirenses apoiadas com alojamento em Lisboa pela Acreditar desde Junho

Foram quatro as famílias madeirenses de crianças com cancro apoiadas com alojamento em Lisboa por parte da Acreditar - Associação de Pais e Amigos das Crianças com Cancro.

Isso mesmo foi apontado, ao DIÁRIO, por Margarida Cruz, adiantando que, este ano, o número será certamente inferior ao dos últimos anos por força das obras que decorreram na 'Casa Acreditar' de Lisboa, que passou por um processo de remodelação profunda, aumentando, assim, a sua capacidade de 16 para 32 quartos, beneficiando, também, as famílias madeirenses, como ressalvou a directora-geral daquela instituição.

Margarida Cruz, da Acreditar, estará hoje na Madeira para participar nesta 'Naval Talk'. , Foto ASPRESS

"Normalmente damos apoio a mais. Não é que a ilha tenha muitos casos diagnosticados, mas como se imagina, para além dos novos diagnósticos, nós damos também apoio às crianças e jovens durante o tempo em que o tratamento é longo", esclarece a responsável, salientado que, a partir de agora, a Acreditar vai passar a disponibilizar esta ajuda com o alojamento na capital portuguesa a jovens-adultos, cujo cancro seja diagnosticado até aos 25 anos, alargando, desta forma, a idade limite além dos 18 anos.

Criámos um modelo de quarto especial, que são pequenas suites, onde pode ficar o jovem em tratamento e também um cuidador ou alguém que o acompanhe. Temos dois quatros, ambos com casa de banho e com todo o conforto, para esta população. Acho que esta é uma boa notícia, dentro de um cenário onde as notícias nunca são boas. Margarida Cruz, directora-geral da Acreditar

"O factor do alojamento é um factor determinante, aliás, temos tido anos em que nas nossas casas as famílias da Madeira representam quase 30% da sua capacidade. Neste momento temos, por acaso, famílias madeirense na casa de Lisboa e também na casa de Coimbra", vincou a responsável, que estará hoje na Região para participar numa iniciativa promovida pelo Clube Naval do Funchal, no âmbito da iniciativa 'Setembro Dourado' e da sensibilização para o cancro em idade pediátrica, no auditório da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia.

A 'Naval talks' deste mês terá como tema 'Pequenos Heróis, Grandes Vitórias: A Jornada do Cancro Infantil', e está agendada para as 19 horas, contando com os testemunhos de várias pessoas, entre elas Margarida Cruz. Ao seu lado vão estar Paula Ornelas, pediatra; Carolina Moniz, técnica especialista em exercício físico; e Filipe Gonçalves, jornalista e voluntário da Acreditar.

O principal objectivo desde encontro é, como refere a organização, "sensibilizar e mobilizar a comunidade em torno desta nobre causa, destacando histórias de superação e resiliência e convidando à reflexão sobre o impacto desta doença".

Mas há mais para ter em conta na agenda de hoje, 25 de Setembro, Dia Mundial do Sonho, Dia Mundial do Pulmão e Dia Nacional da Sustentabilidade.

Agenda

9h00 - reunião plenária na Assembleia Legislativa da Madeira.

9h30 – o Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal recebe as palestras 'Ordenamento e Desafio Territorial’ e ‘Comunidades de Energia em Autoconsumo Colectivo - Desafios e perspectivas, para os Parques Empresariais', uma iniciativa que contará com a presença de João Rodrigues, vereador da CMF, e Gonçalo Pimenta, presidente do Conselho de Administração da MPE. Juntam-se Ilídio Sousa, director regional do Ordenamento do Território, e Estevão Abreu, director regional da Energia.

9h30 - arranque das I Jornadas Regionais da Sustentabilidade, promovidas pelo GRACE - Empresas Responsáveis. O encontro acontece ao longo de todo o dia, no Colégio Jesuítas, e contará com vários painéis. Miguel Albuquerque estará na sessão de encerramento, prevista para as 16h30.

11h30 - inauguração da loja Bioforma, nas Madalenas.

14h00 – a UMa promove um seminário sobre o papel do voluntariado académico no desenvolvimento pessoal e social, a ter lugar na Sala do Senado, no piso -2 do Campus da Penteada.

14h30 - 6.º Encontro Nacional de Limpeza Urbana, com o tema 'Limpeza Urbana + Sustentável'. O encontro acontece entre os dias 25 e 27 de Setembro, no Centro de Congressos Vidamar Resort Hotel Madeira.

14h30 - reunião da 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Protecção Civil da Assembleia Legislativa da Madeira.

15h30 - inauguração da exposição ‘Imagens e Memória do Concelho de Santana’, no Parque Temático da Madeira, em Santana.

18h00 – nova sessão do Clube de Leitura da Biblioteca Municipal do Funchal, sobre o livro 'Madeira Ilustrada'.

18h00 - apresentação da 3.ª edição do Projecto ESCUTO-Espaço Cultural para Todos - 2024/2025, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

20h00 - 1.ª edição do Festival de Teatro Alternativo, que acontece entre 25 a 29 de Setembro, em Santana. A peça de estreia é a ‘Província’.

20h00 - Sessão de Autógrafos com os pilotos do Rali Municípios do Funchal e Câmara de Lobos, no Centro Comercial Madeira Shopping.

21h00 - Concerto da Orquestra de Bandolins da Madeira, na Assembleia Legislativa da Madeira.

Efemérides

1864 - É fundada, em Londres, a Associação Internacional de Trabalhadores.

1933 - É criado o Secretariado de Propaganda Nacional, sob a direção de António Ferro, instrumento coordenador da propaganda da ditadura do Estado Novo.

1964 - Guerra Colonial. Começa o conflito em Moçambique. O comité central da Frelimo proclama a insurreição geral.

Foto Arquivo

1983 - A Sé Catedral de Angra do Heroísmo, nos Açores, é destruída por fogo posto.

1990 - O Conselho de Segurança da ONU alarga ao tráfego aéreo o embargo ao Iraque, pela resolução 670.

1993 - O primeiro satélite português PoSat 1 é lançado a partir do Porto Espacial Europeu, na Guiana Francesa, no voo 59 do foguetão Ariane 4.

Foto DR

1999 - Os militares indonésios começam a abandonar Timor-Leste.

2003 - A Assembleia da República aprova, na generalidade, os projectos de Lei do Governo e do PS sobre a autonomia dos estabelecimentos de ensino superior público.

2008 - A Assembleia da República aprova, por unanimidade, uma nova versão do Estatuto Político-Administrativo dos Açores, apesar de haver divergências entre os partidos quanto ao artigo 114º, relativo à dissolução da Assembleia Legislativa Regional.

Foto DR

2011 - O rei Abdullah da Arábia Saudita anuncia a concessão do direito de voto às mulheres nas eleições municipais e o direito de se apresentarem como candidatas nas eleições locais em 2015. As mulheres passam também a poder integrar a assembleia consultiva Majlis al Shura.

2011 - Última tourada na Catalunha na praça Monumental de Barcelona. A tourada passa a ser proibida na Catalunha por decisão do parlamento regional.

2015 - O Ministério Público da Suíça abre um processo criminal ao presidente da FIFA, Joseph Blatter, e implica o líder da UEFA, Michel Platini, no escândalo de corrupção que abala o organismo que tutela o futebol mundial.

Foto DR

2018 - O director-geral da Polícia Judiciária Militar, Luís Vieira, é detido, estando entre os oito visados por mandados de detenção emitidos na Operação Húbris, relacionada com o caso das armas furtadas em Tancos.

2023 - A empresa norte-americana Google anuncia o 'Nuvem', um novo sistema de cabos submarinos transatlânticos para ligar Portugal, as Bermudas e os Estados Unidos.

Foto Arquivo

