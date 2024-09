Festival Colombo é um "momento de celebração da história e cultura do Porto Santo"

O XXV Festival Colombo teve início, esta tarde, na ilha do Porto Santo, trazendo consigo uma vasta programação cultural e histórica que promete encantar visitantes até o próximo dia 22 de Setembro.

O destaque do primeiro dia foi o tradicional desembarque de Cristóvão Colombo da Nau Santa Maria na praia da ilha dourada, numa recriação que atraiu centenas de espectadores.

Presente no evento, o secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, destacou a importância do festival na valorização da história do Porto Santo. "Esta 25.ª edição do Festival Colombo está a ser vivida com grande intensidade. O programa foi bem preparado, diversificado e, acima de tudo, promove um convite à participação activa do público nesta recriação histórica, que é uma marca da identidade do Porto Santo", afirmou o governante.

Eduardo Jesus também salientou o sucesso da aposta do Governo Regional em prolongar a época alta turística da ilha. "A decisão de realizar o Festival nesta altura do ano, junto com outras medidas como o prolongamento da época alta para Abril e até Março, teve como objectivo atrair visitantes e prolongar o fluxo turístico. E isso está a acontecer", sublinhou.

Ver Galeria

Entre as novidades deste ano, o secretário regional destacou a realização do Torneio de Tiro com Arco Cristóvão Colombo, em parceria com a Federação de Arqueiros e Besteiros de Portugal e a Escola Básica e Secundária Professor Dr. Francisco de Freitas Branco. Além disso, o festival conta com 66 actuações musicais e artísticas, incluindo espectáculos de fogo, teatro de rua, danças, malabarismo e marionetas.

O evento, organizado pela Associação Avesso, reforça a componente teatral com apresentações como 'Trívia – Rumores e (des)Amores de uma Commedia dell´Arte' e 'Colombo em Apuros: Aventuras e Desventuras do Navegador'. Para o público mais jovem, o festival oferece ainda oficinas de escrita criativa, sessões de contos de histórias e actividades teatrais. Existem, também, os jogos tradicionais da época quinhentista com a dinamização por parte da Escola.

"A boa relação e parceria com a Escola Básica e Secundária Professor Dr. Francisco de Freitas Branco tem dado frutos, especialmente na participação activa dos alunos nas dramatizações e na dinamização de jogos tradicionais quinhentistas", acrescentou Eduardo Jesus.

Além das actividades culturais, a programação inclui o VII Columbus Golf Trophy, o Festival de Cocktails organizado pela Associação de Barmen da Madeira, e uma diversificada oferta gastronômica e de artesanato. "É um momento de celebração da história e cultura do Porto Santo, acompanhado de uma animação vibrante que certamente cativa todos os presentes", concluiu o governante.

Com cerca de 340 participantes envolvidos na organização e nas performances, o XXV Festival Colombo promete mais uma vez consolidar-se como um dos eventos mais emblemáticos da ilha, atraindo turistas e locais para vivenciarem a história de uma forma única e imersiva.