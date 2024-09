Centro do Porto Santo acolhe cocktail de apresentação do Colombus Golf Trophy

Está a decorrer neste momento no largo do município do Porto Santo, a apresentação do Colombus Golf Trophy, competição integrada nas festividades do Festival Colombo.

A sétima edição deste torneio realiza-se, este sábado, no campo de golfe do Porto Santo, com a participação de 92 golfistas.

Esta recepção do Colombus Golf Trophy, é organizada pela Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, Associação de Promoção da Madeira e pelo restaurante local 'A Baiana'.