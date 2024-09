Rui Costa vê Benfica com plantel "mais competitivo e equilibrado" após mercado

O presidente do Benfica, Rui Costa, considerou hoje que a equipa da I Liga de futebol tem um plantel "mais competitivo e equilibrado" face à época 2023/24, após um mercado de transferências com receitas superiores aos gastos.

O dirigente vincou que a prioridade das 'águias' no mais recente 'mercado de verão' foi a de "dar mais equilíbrio" à equipa, sem descurar a dimensão financeira, com vendas a ascenderam aos 140 milhões de euros e compras a fixarem-se nos 52,5 milhões, face aos investimentos em Pavlidis, Aktürkoglu, Beste, Álvaro Carreras e Rollheiser.

"Queríamos um plantel homogéneo, mais competitivo do que o do ano passado, e equilibrado, quer do ponto de vista desportivo, quer do ponto de vista financeiro. Vejo um plantel forte, competitivo e muito equilibrado, com dois jogadores por posição", disse, numa entrevista à BTV.

O responsável máximo do clube da Luz salientou ainda que o plantel de 25 jogadores cumpre os requisitos de "ser curto" e da aposta na formação, com oito elementos da 'casa', mostrando-se pronto para "lutar afincadamente" pelas três competições internas e pelas duas internacionais -- Liga dos Campeões e Mundial de Clubes de 2025.

"Tentámos que este plantel esteja pronto para as competições todas e para as exigências do clube. Apetrechámo-nos bem e temos competitividade. Temos um plantel bem gizado, mas os resultados é que vão ditar se foi bem feito ou mal feito", assumiu.

Contratado aos neerlandeses do AZ Alkmaar por 18 milhões de euros, na aquisição mais avultada do verão, o grego Pavlidis rumou ao Benfica para elevar a "média de golos" dos pontas de lança 'encarnados', com Rui Costa a mostrar-se convencido de que "os golos vão aparecer com naturalidade" face às suas "prestações de qualidade", até agora refletidas em dois golos e uma assistência.

Autor de duas assistências e dois golos em três jogos oficiais, o turco Aktürkoglu, contratado ao Galatasaray por 11 milhões, chegou a Lisboa no último dia do mercado, por "causa das novas leis da imigração", para se assumir como "um jogador desequilibrador" em mais do que uma posição.

Já os investimentos de oito milhões de euros em Beste, oriundo dos alemães do Heidenheim, visou dotar o lado esquerdo da defesa com um jogador "muito ofensivo", em complementaridade com Álvaro Carreras, lateral pelo qual as 'águias' pagaram seis milhões ao Manchester City.

O Benfica pagou ainda 9,5 milhões aos argentinos do Estudiantes para garantir Rollheiser a título definitivo, num mercado em que garantiu a 'custo zero' Leandro Barreiro, médio luxemburguês ex-Mainz, e os empréstimos do defesa Kaboré, pelo Manchester City, do médio Renato Sanches, pelo PSG, e do avançado Amdouni, pelo Burnley.

O presidente 'encarnado' revelou ainda que o clube concluiu o mercado com 8,9% das receitas em transferências direcionadas para comissões e sem qualquer encargo dessa natureza nas entradas de jogadores.