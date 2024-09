Real Madrid vence Alavés, mas sofre dois golos no final do jogo da La Liga

O Real Madrid bateu hoje em casa o Alavés, por 3-2, acabando a partida da sétima jornada da Liga espanhola de futebol inesperadamente em 'sobressalto', depois de ter chegado a uma vantagem de três golos.

Lucas Vázquez inaugurou o marcador, logo no primeiro minuto, após assistência do brasileiro Vinícius Júnior, e o francês Kylian Mbappé ampliou, aos 40, marcando o quinto golo em sete rondas da La Liga, com Rodrygo a fazer o terceiro dos 'merengues', logo no arranque do segundo tempo (48).

Com três golos de vantagem, o Real Madrid tirou o 'pé do acelerador' e foi gerindo o encontro de forma confortável, mas o uruguaio Carlos Benavidez trouxe emoção à reta final do jogo, ao marcar, aos 85, e assistir, logo no minuto seguinte, Kike Garcia, que trouxe incerteza sobre o resultado até ao apito do árbitro.

Mas a vitória não fugiu ao Real Madrid, segundo classificado com 17 pontos, que segue na perseguição ao líder FC Barcelona, que tem 18 pontos (seis jogos, seis vitórias) e defronta na quarta-feira o Getafe.

Nos outros dois jogos do dia em Espanha, o Sevilha ganhou ao Valladolid (2-1) e o Valência empatou a zero na receção ao Osasuna.

Com um autogolo do jovem defesa David Torres, os andaluzes adiantaram-se no marcador em cima do intervalo (45), mas Kike Pérez conseguiu, aos 56, o empate para o Valladolid, que teve o guarda-redes português André Ferreira no banco.

O 'herói' do jogo foi o avançado nigeriano Chidera Ejuke, que deu os três pontos ao Sevilha, aos 85, permitindo-lhe sair da zona dos 'aflitos' e passar provisoriamente para o 12.º posto da tabela classificativa, com oito pontos, enquanto o Valladolid segue em 18.º, com cinco pontos.

O Osasuna é sétimo, com 11 pontos, enquanto o Valência - que contou com os portugueses André Almeida e Thierry Correia a titulares - é 17.º, com cinco.