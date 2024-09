Gomes acusa Governo Regional de "ter gerido a crise dos incêndios com incompetência"

O deputado madeirense eleito pelo Chega para a Assembleia da República acusa o governo regional da Madeira de "ter gerido a crise dos incêndios com incompetência" e afirma que "o Serviço Regional da Proteção Civil tem procurado ludibriar a opinião pública com histórias mal contadas de forma evitar consequências governativas da tragédia que assolou a Região no passado mês de agosto".

As declarações foram feitas na Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República, numa audição conjunta ao Sindicato Nacional da Proteção Civil e à Associação Portuguesa de Técnicos de Proteção Civil, sobre o tema dos incêndios na Região Autónoma da Madeira e que visa apurar as responsabilidades técnicas e políticas dos eventos dramáticos que tiveram lugar na Madeira.

Na sua intervenção, conforme nota à imprensa, o deputado madeirense realçou que os incêndios expuseram o que é, a seu ver, "a inércia, a incompetência e a falta de responsabilidade de uma liderança regional que, há muito, abandonou as responsabilidades que lhe assistem e transformou a governação num “manicómio em auto-gestão".

“Assistimos a uma resposta tardia, desorganizada e insuficiente, que colocou ainda mais em risco vidas humanas, património natural e a segurança de todos os madeirenses. Aqueles que questionaram a conduta, foram tratados com a sobranceira e a arrogância que são típicas de quem despreza os cidadãos.” Francisco Gomes

O deputado colocou às entidades presentes na audição um número de perguntas que, a seu ver, são importantes para perceber a gestão feita pelos políticos e pela Proteção Civil, entre as quais o tipo, os tempos e a qualidade da resposta acionada pela Proteção Civil, a eficácia dos protocolos seguidos, a qualidade dos meios ao serviço dos bombeiros regionais, as estratégias que existem na Região para combater incêndios e as ilações técnicas políticas que podem ser retiradas da atuação do governo regional.

A concluir, o deputado do CHEGA questionou a comissão sobre as consequências políticas da gestão feita da crise dos incêndios e perguntou aos representantes do Sindicato Nacional da Proteção Civil e da Associação Portuguesa de Técnicos de Proteção Civil sobre o tipo de conduta que teriam, caso estivessem em posições de liderança no governo regional da Madeira.