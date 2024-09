Festival Colombo arranca com multidão no Porto Santo

Já teve início o Festival Colombo, emblemático cartaz turístico e cultural da ilha do Porto Santo.

Milhares de pessoas estão a assistir a este grande espectáculo, que já teve o seu ponto alto com o desembarque do navegador Cristóvão Colombo no areal da praia da ilha dourada.

Diversos cantares e danças estão e vão estar em destaque nesta fase do certame.

Pela noite dentro Cristóvão Colombo e a sua comitiva, vão passear pela urbe, onde se vai realizar diversos espectáculos, durante toda a noite.

O Festival Colombo iniciou-se esta quinta-feira e vai prolongar-se até domingo.