A edição de hoje do seu DIÁRIO dá-lhe conta de que o programa renda acessível arranca para 121 famílias. A Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM) entrega, em Outubro, habitações de quatro novos empreendimentos situados em Câmara de Lobos e Machico. Os contratos têm duração de cinco anos, mas podem ser renovados.

Na ordem do dia continua a operação judicial ‘Ab Initio’, tendo já sido identificados 206 crimes. Ilustrada com uma foto do ‘aparato’, na semana passada, à entrada para o Palácio da Justiça, dizemos-lhe que a investigação imputa aos oito arguidos que já compareceram em primeiro interrogatório judicial mais de duas centenas de delitos. Saiba aqui quem são os principais implicados e por que motivo aparecem no processo.

Sobre o incêndio do passado mês de Agosto, ontem, na Assembleia da República, onde decorreram as primeiras audições com vista a apurar e esclarecer responsabilidades políticas nesta catástrofe. Um dos convocados defendeu que a Região deveria contar com dois ‘Kamov’. O presidente da Associação Portuguesa de Protecção Civil criticou, também, o número de meios e de homens envolvidos no combate inicial, na Serra de Água.

A Câmara do Funchal reduz endividamento. A autarquia optou por saldar dívida de 10 milhões contraída em 2016. Numa auditoria, o Tribunal de Contas acusa o município de não cumprir as regras de substituição de dirigentes.

Por fim, saiba que o ‘Lobo Marinho’ responde ao aumento da procura com operações às terças-feiras.

Estas e outras notícias poderá ler nas páginas da edição de hoje do seu DIÁRIO, disponível em formato papel ou e-paper. Para acompanhar as últimas da Região, do País e do Mundo, ligue-se ao dnoticias.pt ou ouça a rádio TSF-Madeira.

Bom dia, com boas leituras!