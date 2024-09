A Associação Barmen da Madeira associou-se ao Festival Colombo no Porto Santo para realizar o habitual concurso de cocktails.

A iniciativa com o apoio da Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura decorreu este sábado, 21 de Setembro, e contou com a presença da directora Regional do Turismo, Bárbara Spínola.

Segundo a Associação Barmen da Madeira, os vencedores do concurso foram: Rui Silva; Ruben Afonso e Eusébio Silva.