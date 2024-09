"Mercado está a reagir bem ao investimento" feito na área do imobiliário

O secretário da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo, em reacção ao crescimento da venda de casas familiares, diz que o mercado está a "reagir bem" ao que está a ser feito na área do imobiliário.

Afirma que está consolidada a "tendência que nós temos vindo a verificar na economia regional. Ou seja, uma economia que apresenta um desempenho bastante positivo e acima de tudo um desempenho nunca antes verificado. Estamos a atravessar um bom momento económico para a Região Autónoma da Madeira".

Neste caso em particular, da venda de alojamento familiares, o governante aponta que o 2.º trimestre de 2024 cresce pela primeira vez em termos homólogos, "depois de quase um ano e meio que isto não acontecia. Há aqui uma inversão dessa tendência", verifica.

É um crescimento face ao trimestre anterior de mais de 20% e de 5% face ao 2.º trimestre de 2023. Eduardo Jesus

Foram, no total, vendidos 650 alojamentos no trimestre, onde cerca de 78% estão relacionados com alojamentos existentes e 22% com alojamentos novos.

Por outro lado, é possível aferir que as famílias madeirenses adquiriram 690 alojamentos habitacionais, o que representa um crescimento de 17% face ao período anterior e de quase 4% face ao trimestre homólogo do ano passado.

Se atendermos que o ano de 2023, em especial, foi um ano extraordinário no que diz respeito ao número mais alto de edifícios que foram concluídos, estamos a falar de 472 edifícios, o que representou um crescimento de cerca de 20% face a 2022. Eduardo Jesus

"Isto conjugado com o facto do Indicador Regional da Actividade Económica estar a crescer há 39 meses de forma consecutiva e às boas notícias que foram tornadas públicas, no que diz respeito à redução da taxa do crédito à habitação, estamos na presença de um conjunto de boas notícias e acima de tudo de variações que vêm potenciar e criar aqui uma expectativa de um bom desempenho económico para a Região Autónoma da Madeira, também nesta área da economia", remata.