Arguidos detidos dão entrada no Tribunal

Acabam de dar entrada (8h45) no Juízo de Instrução Criminal do Funchal, no Palácio da Justiça, os oito arguidos detidos no âmbito do processo ‘AB INITIO’.

Os suspeitos são presentes esta quinta-feira à juíza Susana Mão de Ferro para primeiro interrogatório judicial.

As diligências deverão começar pelas 9h30, de modo a cumprir o prazo máximo de 48 horas de detenção para primeiro interrogatório.