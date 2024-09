Pelas 19h30 desta sexta-feira, os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados para um atropelamento no Caminho do Meio, no Funchal.

Uma mulher, de 28 anos, apresentava uma suspeita de fractura em um dos pés.

Após primeiros socorros, foi transportada para o Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.