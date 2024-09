Carlos Teles "perplexo" com a detenção

Carlos Teles, presidente da Câmara Municipal da Calheta e um dos oito arguidos da operação 'Ab Initio' ficou "perplexo" com a detenção de que é alvo, revelou o seu representante legal, o advogado João Nabais.

Apesar da surpresa do autarca, em tribunal tem-se apresentado com "grande serenidade, tranquilidade e uma expectativa positiva", adiantou o seu representante.

Concluída a jornada de hoje em tribunal, onde ficou a conhecer os indícios que recaem sobre Carlos Teles e restantes arguidos, João Nabais, no que diz respeito aos seu constituinte, entende que não havia razões para a detenção.

"Parecem-me que não há provas suficientes que sustentem a indiciação que é feita de crimes de prevaricação, de participação económica em negócio e financiamento partidário", razão para entender que "não se justifica" as detenções e aparato em volta dos arguidos". Em suma "não foram cumpridos, do nosso ponto de vista, todos os requisitos e os pressupostos para a detenção fora de flagrante delito", declarou à saída do Palácio de Justiça.