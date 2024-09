Governo Regional investe 196 mil euros no Festival Colombo

O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, vai investir 195 mil e 500 euros no na edição deste ano do Festival Atlântico, garantindo quatro dias de animação nos principais espaços da cidade de Vila Baleira, no Porto Santo.

Eduardo Jesus, na apresentação do Festival que decorreu na tarde desta segunda-feira no Fortaleza de São Tiago, salientou o reforço da aposta na animação, que se traduz em 66 actuações, entre música e concertos, dança e actuações circenses. Os espectáculos vão acontecer, sobretudo, em dois palcos, um na Praça do Barqueiro, outro no Largo do Pelourinho, ambos bem no centro da cidade.

O secretário regional de Economia, Turismo e Cultura mostrou-se agradado com o facto de esta festival contribuir para uma taxa de ocupação hoteleira na ordem dos 93%, semelhante à alcançada no ano passado, realçando que, desta forma, fica confirmado o sucesso deste investimento, que surgiu com o objectivo de estender a procura pelo Porto Santo até ao final do Verão. O governante disse mesmo que a procura de alguns mercados estrangeiros e a taxa de ocupação registada é uma prova de que o investimento feito tem retorno.

No que toca ao programa, destaque para a encenação do desembarque de Cristóvão Colombo, agendado para as 19h45 de quinta-feira, dia 19, numa dramatização que se estenderá, depois, às principais artérias do centro da cidade, nesse dia e nos restantes.

Do cartaz musical, o enfoque vai para os dois concertos que enriquecem esta iniciativa. No primeiro dia do Festival a Praça do Barqueiro acolhe, pelas 21h30, o agrupamento madeirense ‘Corre Caminhos’, um projecto musical de fusão de estilos, em que a música medieval e renascentista se fundem com o cancioneiro tradicional; no dia 20, pelas 22 horas, o mesmo palco recebe o grupo nacional Albaluna, tido como um farol de exploração musical, histórica e cultural.

Novidade, este ano, é a realização do ‘Torneio de tiro com arco Cristóvão Colombo’, que acontece às 15 horas do dia 21 de Setembro, no Parque da Cidade (antigo parque de campismo). Esta é uma iniciativa conjunta da Federação dos Arqueiros e Besteiros de Portugal e do Clube de Tiro com Arco da Escola Básica e Secundária do Porto Santo - Dr. Francisco de Freitas Branco.

Neste mesmo dia, nota para o Festival de Cocktails, promovido pela Associação de Barmen da Madeira.

Para o público mais jovem a organização preparou diversas actividades, muitas das quais promovidas em pareceria com a Direcção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira. Grande parte dessas acções acontecerão na Biblioteca Municipal local e no Centro de Congressos. Haverá uma oficina de escrita criativa, actividades de genealogia e jogos ao longo dos quatro dias.

Associando-se a este Festival, volta a ter lugar o ‘Colombo 's Golf Trophy’, que acontece entre 21 e 22 de Setembro, numa organização da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo.

A oferta gastronómica também não foi esquecida, estando previstos quatro espaços para a venda de comes e bebes e oito para a venda de artesanato.