É possível comprar um apartamento na RAM por menos de 200 mil euros?

Foi noticiado, esta sexta-feira, que a venda de casas familiares cresceu pela primeira vez após um ano e meio de quebras. O secretário da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo, em reacção a este incremento, disse que o mercado estava a “reagir bem” ao que está a ser feito na área do imobiliário.

Perante estas declarações, foram vários os comentários deixados na página do Facebook do DIÁRIO, como por exemplo: “Investimento para os ricos”, “Pois é só para turistas” e até “Éramos a pérola do Atlântico agora somos a pérola do betão”. Mas há um comentário que se destaca: “Não encontro um apartamento por menos de 200.000”.

Comentário deixado no Facebook do DIÁRIO na notícia '"Mercado está a reagir bem ao investimento" feito na área do imobiliário'



Neste sentido, será que se encontram apartamentos à venda na Região Autónoma da Madeira por menos de 200 mil euros?

Para verificar esta questão recorremos aos portais imobiliários mais utilizados em Portugal: idealista, Imovirtual e Casa Sapo.

No comentário o leitor não esclarece qual a tipologia do apartamento e a zona, por isso na nossa pesquisa não colocaremos qualquer referência nos filtros.

Comecemos pelo idealista. Nos filtros colocou-se apenas 'Apartamentos, penthouses e duplex' com o preço máximo de 199.999 mil euros na Região Autónoma da Madeira. A procura resultou 47 apartamentos.

O primeiro, um apartamento T3, no Caminho das Virtudes, em São Martinho, por 81.300 mil euros. Há no entanto a realçar algo neste anúncio: “Venda de ½ parte de imóvel em compropriedade”. Por assim ser, vamos desconsiderar esta habitação.

Foto idealista

Por 130 mil euros é possível adquirir um estúdio T0 no Imaculado Coração Maria. “Este estúdio encontra-se num condomínio fechado, oferecendo uma atmosfera tranquila e segura, enquanto permanece a poucos minutos do centro da cidade”, lê-se na descrição do imóvel.

Foto idealista

A pesquisa encontrou maioritariamente apartamentos com tipologia T0 e T1 em vários concelhos da Madeira, nomeadamente Funchal, Santa Cruz, São Vicente, Câmara de Lobos, Ribeira Brava e Machico.

Na Ilha do Porto Santo a pesquisa resultou em três apartamentos tipologia T1, todos no valor de 185 mil euros.

Foto idealista

Já no Imovirtual através dos filtros ‘Apartamentos’, ‘Para comprar’ até 199.999 mil euros, ‘Ilha da Madeira’, a plataforma encontrou 74 resultados.

Destes, 33 imóveis encontram-se com o preço ‘sob consulta’, por isso vamos desconsidera-los da nossa busca.

Foto Imovirtual

Dos 41 que restam há um apartamento à venda por 92 mil euros contudo a venda refere-se apenas a metade do imóvel, por isso será também desconsiderado.

Foto Imovirtual

Assim, dos 40 que sobram, o mais em conta é um apartamento T1 localizado no centro da vila do Porto Santo por 150 mil euros.

Foto Imovirtual

Destaca-se, também, um apartamento T2 no Caniço à venda por 195 mil euros: “Apartamento T2 a necessitar de alguma reparação, pintura. A poucos minutos dos acessos à via rápida. Perto de todos os serviços, comércio local e transportes públicos”, lê-se na descrição.

Existe, igualmente, um T2 na Assomada por 165 mil euros: “Apartamento T2 confortável, com muita luz e bem arejado, em zona habitacional, com serviços à volta, bem servido por rede de estradas”, explica a descrição do imóvel.

A pesquisa encontrou um apartamento T2 novo, no edifício Quinta Girassol II, no centro do Caniço à venda por 175 mil euros.

Ver Galeria Fotos Imovirtual

Por fim, na plataforma Casa Sapo foram encontrados diversos apartamentos à venda por menos de 200 mil euros, maioritariamente T0 e T1.

Por exemplo, por 140 mil euros é possível adquirir um "apartamento situado no rés-do-chão na Rua África do Sul. Conta com um quarto de dormir, cozinha, sala e uma casa de banho. Oferece um ambiente acolhedor e funcional com 51,60 m² de área útil".

Foto Casa Sapo

Por fim, no centro da cidade do Funchal, um T1 na Sé pode custar 187 mil euros.