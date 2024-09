Mercedes-Benz A: Classe para o seu dia-a-dia

O stand do Megamotor apresenta-lhe esta semana mais um carro de topo com um design equilibrado e detalhes de alta qualidade. O Mercedes-Benz A 200 AMG é, indiscutivelmente, um modelo totalmente orientado para o condutor.

A estética exterior deste veículo impressiona, inclusive aos olhares mais exigentes. Com uma frente progressiva, o seu carácter desportivo é realçado pelas jantes e pelos vidros escurecidos. Mas, a exclusividade também é visível no seu interior. Tudo gira à volta do condutor e das suas pretensões de personalização, mormente através do computador de bordo, do volante multifunções e do ar condicionado automático.

Esta é uma versão AMG o que significa que está intimamente ligada à condução desportiva. A ambição de atingir a sua potencialidade máxima, a precisão e a eficiência faz parte da imagem profissional desta linha. Cada Mercedes-AMG é uma promessa de performance excepcional, prazer de condução fascinante e qualidade até ao mais ínfimo detalhe. Este não será diferente.

O seu próximo companheiro de estrada vem equipado com motor 1.3 a gasolina de 163 cavalos de potência e, ainda, com uma caixa manual de 6 velocidades. Outra grande vantagem é que esta versão surpreende através dos seus extras de fábrica, a destacar os espelhos retrovisores rebatíveis electricamente, sensores de estacionamento, sensores de luz e chuva, assistente de estacionamento, assistente de faixa de rodagem, assistente anticolisão, GPS, entre muitos outros.

Este carro está à venda no stand do Megamotor por 29 500 euros e com garantia de 18 meses por mútuo acordo. Pode ser seu hoje mesmo. Tem a possibilidade de retoma mesmo com dívida* e o financiamento vai desde 402,57 euros por mês sem entrada inicial.

