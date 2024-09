Bombeiros alertados para fogo em viatura

Uma viatura ligeira de combate a incêndios, com quatro elementos, dos Bombeiros Voluntários Madeirenses foi mobilizada, pelas 13h30 de hoje, até à zona do Jardim de Santa Luzia, no Funchal, para um incêndio numa viatura.

Ao chegar ao local, os elementos da corporação verificaram que se tratava do sobreaquecimento do motor, não sendo necessária a sua intervenção.