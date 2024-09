Marítimo eliminado da Taça de Portugal

O Marítimo está fora da Taça de Portugal, com o Pevidém, equipa que milita no Campeonato de Portugal ao perder por 1-2 após prolongamento.

João Marna, aos 53 minutos, colocou o Pevidém em vantagem. No último lance do tempo regulamentar, 90+6, Euller Silva marcou o golo do empate e 'atirou' o jogo para o prolongamento. Aos 118, Pedrinho, na marcação de uma grande penalidade, deu o triunfo ao Pevidém e consequente eliminação do Marítimo.

Em dois jogos enquanto treinador do Marítimo, esta é a segunda derrota de Jorge Silas.