“Falta-nos muita ambição… muito carácter”

O treinador Jorge Silas não foi de meias palavras na hora de analisar a eliminação do Marítimo da Taça de Portugal diante do Pevidém, equipa do Campeonato de Portugal que venceu, após prolongamento, 2-1, o Marítimo. “É difícil explicar. Mesmo nos 90 minutos nós não merecíamos empatar o jogo. Devíamos estar envergonhados com aquilo que foi o nosso rendimento. Há muita coisa que nós não fizemos e devíamos ter feito. Falta-nos muita ambição, que nos falta muito carácter no sentido de querer representar este clube e como este clube merece.”