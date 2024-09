Equipa com mais de 50 investigadores embarca no avião militar para Lisboa

A equipa com mais de 50 investigadores de Lisboa que esteve nos últimos dias na Madeira a executar mandados de busca e apreensão, no âmbito da operação 'Ab Initio', já chegou ao Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo e prepara-se para embarcar no avião militar da FAP.

Os inspectores e magistrados foram transportados por dois mini-bus do Exército, escoltados pela PSP até à pista de Santa Catarina e embarcaram no avião KC-390, da Esquadra 506 - Rinocerontes, que a Força Aérea deslocou à Região com esse propósito, de acordo com as imagens do 'Madeira Airport Spotting'.

Na operação 'Ab Initio', que teve lugar durante o dia de ontem, participaram cerca de 110 elementos da PJ - de Lisboa e do Funchal -, quatro Procuradores da República, dois Juízes do Tribunal Judicial do Funchal e seis elementos do Núcleo de Assessoria Técnica, que executaram 43 mandados de buscas domiciliárias e não domiciliárias na Madeira, numa investigação relacionada com suspeitas da prática dos crimes de participação económica em negócio, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, prevaricação e financiamento proibido de partidos políticos.

As diligências não só decorrem em diversos locais da Região Autónoma da Madeira, como também de Portugal continental.

"A investigação, desenvolvida pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção e pelo Departamento de Investigação Criminal da Madeira, iniciou-se em 2020, sobre condutas consideradas como criminalidade altamente organizada", informou ontem a PJ.

Além da apreensão de peças consideradas relevantes para o inquérito - prova documental e informática - que deverá seguir para a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, titular do inquérito, foram detidas oito pessoas: Bruno Freitas, presidente do IASaúde, o presidente da Câmara Municipal da Calheta e da AMRAM, Carlos Teles, o ex-secretário regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Humberto Vasconcelos, o ex-director regional da Agricultura, Paulo Santos, os empresários Humberto Drumond e Miguel Nóbrega, e ainda duas funcionárias públicas, entre as quais a antiga chefe de Gabinete de Humberto Vasconcelos.

Humberto Vasconcelos, Carlos Teles e Paulo Santos entre os detidos pela PJ Segundo o DIÁRIO apurou, os detidos pela PJ no âmbito da operação 'Ab Initio' são o presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, o ex-secretário regional da Agricultura, Humberto Vasconcelos, o ex-director regional da Agricultura, Paulo Santos, os empresários Humberto Drumond e Miguel Nóbrega, e ainda duas funcionárias da Secretaria Regional da Agricultura, Daniela Rodrigues e Cecília Aguiar.