C-295M da Força Aérea transporta doente para a Madeira

Um doente, a necessitar de cuidados médicos, foi ao final da tarde desta sexta-feira, 20 de Setembro, transportado por via aérea entre as ilhas do Porto Santo e a Madeira.

Nesta missão de transporte aeromédico foi empenhado, como habitualmente, o avião C-295M, da Esquadra 502 – ‘Elefantes’, uma das aeronaves militares estacionadas na Base Aeródromo de Manobra Nº 3 na Ilha Dourada.