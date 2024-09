Clube Naval do Funchal organiza edição especial da 'Naval Talks' sobre cancro infantil

No próximo dia 25 de Setembro, pelas 19 horas, o Clube Naval do Funchal irá realizar mais uma edição da 'Naval Talks', desta vez com o tema 'Pequenos Heróis, Grandes Vitórias: A jornada do Cancro Infantil'.

O evento, que terá lugar no Auditório da Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia, será de entrada livre e aberto ao público, convidando toda a comunidade a participar numa conversa essencial sobre os desafios do cancro infantil.

Com moderação de Raquel Gonçalves, a palestra contará com um painel de especialistas que partilharão as suas experiências e conhecimentos. Entre os oradores estão: Carolina Moniz, técnica e especialista em exercício físico; Filipe Gonçalves, jornalista e voluntário da Acreditar; Margarida Cruz, directora-geral da Acreditar; e Paula Ornelas, médica.

Juntos, eles irão debater os impactos físicos e emocionais que a doença traz para as crianças e as suas famílias, desde os tratamentos até à vida social e familiar.

Este evento insere-se nas comemorações do Setembro Dourado e nos 30 anos da Acreditar, uma associação que apoia famílias de crianças com cancro. O principal objetivo é sensibilizar e unir a comunidade em torno de uma causa tão importante, destacando histórias de superação e resiliência, inspirando todos a refletirem sobre o impacto dessa doença.

O Setembro Dourado, dedicado à conscientização sobre o cancro infantil, conta com o Alto Patrocínio da Presidência da República e reforça a necessidade de apoio e solidariedade para com as crianças e as suas famílias.