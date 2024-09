'Madeira Ilustrada' no regresso do Clube de Leitura da Biblioteca do Funchal

A obra 'Madeira Ilustrada', de Andrew Picken, é a escolhida para o regresso do Clube de Leitura da Biblioteca Municipal do Funchal, tutelada pela Câmara Municipal do Funchal. As sessões serão retomadas a 25 de Setembro, pelas 18 horas.

A obra escolhida trata-se de um livro bilingue, editada no final de 2022, pela Imprensa Académica, "trazendo assim aos leitores de língua portuguesa a possibilidade de fruírem do que este inglês escreveu sobre a nossa ilha no séc. XIX com o intuito de servir de guia da mesma aos seus compatriotas, sobretudo pacientes ingleses, que demandavam este espaço insular em busca da cura para as suas maleitas pulmonares".

"De há uns anos a esta parte a Biblioteca Municipal do Funchal tem dinamizado o seu Clube de Leitura, agora sempre realizado na última quarta-feira de cada mês, o qual tem servido para aproximar os autores dos leitores, visando igualmente promover o debate sobre diversas obras e temáticas, dando primazia a trabalhos regionais de inegável interesse", refere nota enviada à imprensa.

Os convidados desta primeira sessão serão Paulo Rodrigues, docente da Universidade da Madeira, autor do abalizado prefácio desta tradução e ainda um representante da editora.

Este evento, de entrada livre, decorrerá na Biblioteca Municipal do Funchal, sita à Avenida Calouste Gulbenkian, 9.