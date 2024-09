Mulher alemã morre após ataque de tubarão a 500 quilómetros das Canárias

Uma mulher alemã morreu no helicóptero da força aérea espanhola enquanto era transportada para a ilha Grande Canária, após ter sido atacada por um tubarão a mais de 500 quilómetros das Canárias, informaram terça-feira fontes oficiais.

Segundo o Salvamento Marítimo espanhol, citado pela agência de notícias Europa Press, a mulher de 30 anos havia perdido a perna e o aviso de socorro foi enviado a partir do barco de recreio em que se encontrava, o catamarã britânico 'Dalliance Chichester'.

Esta área marítima é vigiada pelas autoridades espanholas e marroquinas, que mantiveram contacto sobre este acidente.

A operação foi realizada pelos espanhóis e após a realização do resgate, a morte da mulher só foi certificada no hospital Doutor Negrín, em Las Palmas, na Ilha Grande Canária, no arquipélago espanhol.