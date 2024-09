GNR averigua casamento no Fanal

A Guarda Nacional Republicana recebeu uma denúncia a dar conta do casamento que se realizou no passado sábado no Fanal e que gerou uma onda de críticas, apesar de ter sido autorizado pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN).

O Major Tiago Felizardo confirmou ao DIÁRIO que a GNR, através da Secção de Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) está a averiguar a veracidade dos factos, mas afirma que, de momento, “ainda não há nenhum processo aberto”.

Tal como o DIÁRIO noticiou, este casamento em plena Floresta Laurissilva gerou bastante indignação. Também se sabe que não é a primeira que ali aconteceu um casamento, embora sem festa ou pelo menos sem tamanha logística. Ou seja, com tenda gigante e com montagem de colunas de som. O acontecimento ter-se-á prolongado pela madrugada.