The Original White Remember - Festa Branca no Clube Naval do Funchal está de volta a 14 de Setembro

O Clube Naval do Funchal e o Enseada Food and Drinks - Castanheiro Boutique Hotel, situado no 1.º piso do Clube Naval do Funchal, voltam a unir forças para mais uma edição épica da Festa Branca, a mais antiga e icónica da Região.

Após o sucesso da edição anterior, este evento icónico, que já se tornou numa tradição madeirense, voltará a acontecer no dia 14 de Setembro, na sede social do Clube Naval do Funchal, Rua da Quinta Calaça, e promete mais uma noite inesquecível de música, gastronomia e entretenimento. Não irá querer perder!

Stage Zone 2024

A Edição de 2024 do Stage Zone promete ser ainda mais vibrante, com figuras de renome como DJ Vítor Freitas com os seus sons electrónicos, AKOUSTIC JUNKIES com música ao vivo repleta de clássicos pop/rock, DJ Sérgio Soares com a sua selecção de sons clássicos e contemporâneos e, por fim, DJ OXY, que irá encerrar a noite em alta!

• 18h00 – 19h30: DJ Vítor Freitas

• 19h30 – 21h00: AKOUSTIC JUNKIES

• 21h00 – 23h00: DJ Sérgio Soares

• 23h00 – 01h00: DJ OXY

Street Food Zone

A Street Food Zone vem celebrar a gastronomia madeirense através da participação do Chef Diogo Vieira do Enseada Food and Drinks em conjunto com o Chef Maurício Gonçalves do restaurante Tipografia, no Castanheiro Boutique Hotel, um restaurante de requinte com um pátio encantador e uma decoração singular, repleto de opções para os mais variados gostos.

Estes dois Chefs irão oferecer uma fusão única de sabores mediterrânicos combinados com influências culinárias variadas. Estará a funcionar a partir das 18h00, para todos aqueles que queiram jantar no recinto e assim terem a experiência total do conceito da Festa.

Bilhetes e Informações

Os bilhetes para a The Original White Remember – Festa Branca 2024 já estão à venda, podendo adquiri-los no Complexo Desportivo do Clube Naval do Funchal (Nazaré), na portaria da sede social do C.N.F. (Rua da Quinta Calaça), e no Castanheiro Boutique Hotel (Rua do Castanheiro nº31, no centro do Funchal).

O bilhete para o público tem o valor de 10€ por pessoa, enquanto os sócios do Clube Naval do Funchal terão entrada gratuita e poderão levantar o seu bilhete na portaria sede social do C.N.F ou no Complexo Desportivo do Clube Naval do Funchal.