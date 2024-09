Igor Julião renova com o Marítimo e assume sonho europeu ao serviço do clube

O defesa Igor Julião vai continuar ao serviço do Marítimo - onde já contabiliza 30 partidas oficiais desde a sua chegada, em junho de 2023 - por mais três temporadas.



“Estou aqui com o objetivo de devolver o Marítimo à I Liga e tenho o sonho, a médio prazo, de disputar uma competição europeia ao serviço do clube”, sublinhou o jogador brasileiro, em declarações aos órgãos de comunicação do clube.

O atleta que faz o corredor direito foi o autor do único golo maritimista na recepção ao Alverca, na última ronda da II Liga, tendo reduzido uma desvantagem de dois golos já no tempo de compensação, resultado com que veio a terminar a partida disputada na Madeira.