Enseada Food and Drinks: o local perfeito para relaxar no fim do dia no Clube Naval do Funchal

O Enseada Food and Drinks é o Gastrobar localizado no Clube Naval do Funchal e o destino perfeito para aqueles que procuram um local que combine a sofisticação de um ambiente elegante com a descontração ideal para encontros em grupo. Com a vista panorâmica para o mar que pode apreciar da varanda, um menu variado e uma programação musical vibrante, este espaço promete uma experiência inesquecível.

O menu do Enseada foi cuidadosamente elaborado para agradar a todos os paladares. Desde pratos clássicos com um toque contemporâneo até opções mais leves e saudáveis e uma carta de bebidas tradicionais e exóticas, há algo para todos os gostos. Os ingredientes frescos e de alta qualidade garantem um sabor único e autêntico em cada prato.

Para completar a experiência, o Enseada Food and Drinks oferece uma programação musical vibrante todas as Sextas-feiras e Sábados, com o MUSIC SET ENSEADA.

Descubra uma nova forma de viver momentos especiais no Enseada Food and Drinks, um lugar onde pode saborear pratos e cocktails deliciosos, apreciar uma vista incrível e ouvir boa música.

Local:

Clube Naval do Funchal – Piso 1

Rua da Quinta Calaça nº32, Funchal, Madeira 9000-107

Horário de funcionamento:

Quarta-feira a Sábado

18h às 24h

Redes sociais:

https://www.facebook.com/enseadafooddrinks

https://www.instagram.com/enseada_food_drinks

https://maps.app.goo.gl/HCMag8bHedzZmJh3A