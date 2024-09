SESARAM realiza Curso de Instrutores TALK

O Serviço de Saúde da Região (SESARAM, EPERAM) informa que está agendado o Curso de Instrutores TALK, com uma formação a ser realizada no dia 16 de setembro, no Centro de Formação.

Estes profissionais ficarão aptos a serem formadores desta metodologia em Cursos que serão disponibilizados aos profissionais do SESARAM, refere nota à imprensa.

Neste contexto, a formação a realizar no dia 16, será ministrada pelo grupo multiprofissional de médicos e enfermeiros da Comissão de Gestão de Risco Global (CGRG), que frequentou o Curso de Instrutores TALK, realizado no passado dia 5 de setembro.

São eles, o Enfermeiro Gestor Ricardo Silva, coordenador da CGRG, com a Especialidade de Enfermagem Médico-cirúrgica, a Doutora Marta Dora, Assistente de Medicina Geral e Familiar, a Enfermeira Soraya Machado, Enfermeira Especialista em Enfermagem de Saúde Comunitária, o Dr. João Louro, Assistente de Cirurgia Geral e a Dr.ª Cristina Freitas, Assistente Graduada de Pediatria.

O TALK é uma ferramenta de gestão para estruturar o “Debriefing Clínico”, criada em 2014 e desenvolvida no âmbito dos programas de investigação e inovação “horizonte 2020” da União Europeia. O objetivo é rever um dado evento clínico, permitindo que a equipa compartilhe as suas perspetivas sobre uma dada situação clínica.

O “Debriefing Talk” envolve uma equipa que se reúne após um evento clínico com o objetivo de ter uma conversa estruturada sobre os eventos ocorridos de forma positiva e não ameaçadora, por forma a identificar comportamentos assertivos e identificadas áreas onde a equipa pode melhorar o seu desempenho.

Este procedimento envolve quatro etapas assentes num diálogo conciso, focado e construtivo, de acordo com a situação clínica vivenciada: Objetivos; Análise; Pontos de Aprendizagem e Ações Principais.

Pretende-se que, no final deste processo, sejam identificadas ações chave, em que os membros da equipa assumem a responsabilidade de garantir que elas são realizadas, melhorando a segurança do doente passo a passo.

Esta é uma iniciativa que está integrada nas Comemorações do Dia Mundial da Segurança do Doente.