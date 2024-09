Bom dia. Manhã com muito tráfego automóvel na Via Rápida e principais acessos no início desta quarta-feira, com enfoque no nó de Santo António, no nó dos Viveiros, no nó Pestana Júnior e, ainda, no nó da Cancela.

No acesso ao centro do Funchal, a zona mais complexa é a rotunda do Hospital, para onde conflui uma grande quantidade de viaturas.

De resto, para já, sem qualquer incidente para atrapalhar o tráfego automóvel.