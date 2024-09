Funchal inicia sessões de esclarecimento sobre taxa turística

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) dá, hoje, início a um ciclo de cinco sessões de esclarecimento sobre a implementação da Taxa Municipal Turística do Funchal (TMT) que entra em vigor a partir de 1 de Outubro.

Esta sessão, que irá decorrer na sala da Assembleia Municipal, no Edifício dos Paços do Concelho, pelas 11 horas, contará com a presença da presidente da autarquia do Funchal, Cristina Pedra.

De acordo com a informação divulgada na página oficial da CMF, cada sessão tem a duração aproximada de uma hora e destina-se a diferentes tipos de agentes económicos, de acordo com a seguinte distribuição pelos seguintes dias:

10 de Setembro destinada a empreendimentos turísticos;

11 de Setembro destinada a estabelecimentos de alojamento local;

17 de Setembro destinada a empreendimentos turísticos;

18 de Setembro destinada a estabelecimentos de alojamento local (em língua inglesa);

26 de Setembro sessões em aberto (apenas manhã).

Turistas passam a pagar taxa de 2 euros no Funchal a partir de 1 de Outubro Os turistas que pernoitem em unidades hoteleiras e de alojamento local do concelho do Funchal vão pagar 2 euros por dia a partir de 1 de Outubro. Já os passageiros de cruzeiro vão pagar o mesmo valor, mas apenas a partir de 1 de Janeiro. É o resultado da aprovação da taxa turística proposta pelo executivo presidido por Cristina Pedra, esta tarde, na sessão da Assembleia Municipal do Funchal que decorreu hoje nas instalações do Colégio Infante D. Henrique, freguesia do Monte. Só no que resta deste ano, estima-se que esta taxa renda 1,6 milhões de euros para os cofres da autarquia.

A Taxa Municipal Turística no Funchal terá o valor de 2 euros por noite, no máximo de 7 noites, não sendo cobrada dessa noite em diante e terá efeito em todos empreendimentos turísticos como hotéis, quintas, casas de campo, entre outros, e estabelecimentos de alojamento local.

A taxa não será cobrada a hóspedes residentes na Região Autónoma da Madeira, hóspedes com idade igual ou inferior a 12 anos e hóspedes com nível de incapacidade igual ou superior a 60 por cento.

A Taxa Municipal Turística já é implementada em vários municípios portugueses que vivem, hoje em dia, uma maior pressão turística. Conforme realçou recentemente Cristina Pedra, no discurso do Dia da Cidade, a TMT visa "melhorar a qualidade dos serviços municipais, face à considerável pressão nas infra-estruturas públicas e serviços municipais", de que são exemplo a limpeza e higiene urbana, a realização de eventos, a segurança pública, a manutenção e reabilitação de espaços públicos e a mobilidade e sustentabilidade ambiental.

A taxa turística não é um capricho. Não é também um instrumento criado tendo em vista a promoção turística. É, sim, um contributo justo e essencial para a cidade, para assegurar a manutenção das suas infra-estruturas, em todas as freguesias, para contribuir para o assegurar da qualidade da sua paisagem, ambiente e da rotina diária de todos quantos aqui vivem e nos visitam, para garantir a realização de eventos de nível e segurança, como acontece em quase todas as principais capitais turísticas por esse mundo fora Cristina Pedra

Note-se que, em Janeiro de 2025, entrará em vigor a Taxa Turística a pagar pelos passageiros dos cruzeiros que atracam no Porto do Funchal.

Tendo em conta os últimos números referentes às dormidas, a autarquia estima vir a angariar, no global, 12 milhões de euros por ano.

Foto Aspress

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

11h30 O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita o Estúdio 21 – Associação Musical e Cultural das Ilhas, sita à Rua Latino Coelho, nº 80, 1º andar, Funchal.

16h00 O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente na cerimónia de receção aos novos alunos do 5.º ano de escolaridade da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, no Funchal, que terá lugar no pavilhão deste estabelecimento de ensino.

20h00 A Suavamarelo Associação Cultural apresenta o espectáculo ‘Filho da Terra’ – uma obra artística que conjuga dança, música e poesia para criar uma experiência imersiva e cinematográfica, no Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal.

20h00 A Confraria Enogastronómica da Madeira visita o Madeira Wine Lounge, espaço integrado no programa da Festa do Vinho Madeira 2024.

Confraria Enogastronómica visita Madeira Wine Lounge Iniciativa realiza-se na terça-feira, dia 10 de Setembro, pelas 20 horas

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 10 de setembro e Dia Mundial de Prevenção do Suicídio:

1526 - As forças do Sultão Suleimão I da Turquia capturam a cidade de Buda.

1740 - Nasce o poeta Nicolau Tolentino de Almeida, pertenceu ao movimento da Nova Arcádia.

1756 - É criada a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, para regulamentar os conflitos entre os interesses comerciais ingleses e os dos produtores do Douro, ordenar ainda a demarcação da região produtora; e estabelecimento efectivo no terreno da Região Demarcada.

1765 - A liberdade do comércio é estabelecida em Portugal.

1722 - É estabelecido por lei sobre os vinhos e aguardentes um imposto especial, designado de "Subsídio Literário", para a manutenção dos estudos e subsistência das escolas menores, que vigorou até 1857.

1823 - Simão Bolívar é nomeado Presidente do Peru.

1836 - Vitória Setembrista. A Constituição de 1822 é restabelecida, formando-se um novo governo presidido pelo conde de Linhares, com Passos Manuel, Sá Nogueira e Vieira de Castro.

1844 - Termina a guerra francesa em Marrocos, com a assinatura do Tratado de Tânger.

1846 - É patenteada a máquina de costura Elias Howe.

1898 - A Imperatriz Sissi, conhecida como Sissi da Áustria e Hungria, é assassinada. Tinha 60 anos.

1911 - Reconhecimento conjunto da República Portuguesa pelas grandes potências europeias, Reino Unido, Espanha, Alemanha, Itália e Áustria, na sequência da ação diplomática de Manuel Teixeira-Gomes, embaixador em Londres.

1912 - Primeiro voo realizado em Portugal é efetuado por um piloto português em aeronave com motor.

1919 - Assinatura do Tratado de Saint-Germain pelos aliados, após a derrota da Alemanha na Grande Guerra (1914-1918), que põe termo ao domínio Habsburgo.

1928 - A Argentina nacionaliza a indústria petrolífera.

1939 - II Guerra Mundial. O Canadá declara guerra à Alemanha.

1943 - II Guerra Mundial. As tropas aliadas libertam Roma da ocupação nazi.

1967 - Os eleitores de Gibraltar manifestam-se a favor da ligação ao Reino Unido.

1975 - Desvio de mil espingardas automáticas G3 das instalações do exército, em Beirolas.

1979 - Morre, aos 56 anos, Agostinho Neto, primeiro Presidente da República Popular de Angola.

1981 - Regressa a Espanha o quadro Guernica, de Pablo Picasso, depois do "exílio" em Nova Iorque, durante a ditadura de Francisco Franco.

1982 - É promulgado o novo Código Penal.

1986 - Augusto Pinochet anuncia um plebiscito que lhe dê maiores poderes para combater os ataques da oposição.

1988 - A Jugoslávia assume a presidência do Movimento dos Não-alinhados.

1989 - A Hungria abre a fronteira com a Áustria, permitindo a passagem de seis mil refugiados da República Democrática Alemã para o Ocidente.

1991 - Morre, com 64 anos, o cineasta e poeta António Reis, realizador de "Jaime", "Ana" e "Rosa de Areia".

1992 - O primeiro ministro israelita Yitzhak Rabin declara, pela primeira vez, que o seu país está pronto a "aceitar concessões territoriais sobre o planalto do Golan em troca de uma paz total com a Síria".

1993 - Morre, aos 96 anos, José de Azeredo Perdigão, advogado e presidente da Fundação Calouste Gulbenkian.

1996 - A Assembleia Geral da ONU aprova, em Nova Iorque, Estados Unidos, o Tratado de Interdição Completa dos Ensaios Nucleares.

2002 - A Suíça torna-se no 190.º Estado-membro das Nações Unidas, por aclamação, na abertura da 57.ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, Estados Unidos.

2003 - A ministra dos Negócios Estrangeiros sueca, Anna Lindh, é esfaqueada num centro comercial da baixa de Estocolmo. Acaba por morrer de madrugada do dia 11. Tinha 46 anos.

2003 -- Morre, com 62 anos, José Luís Nunes, deputado e fundador do PS.

2004 - Manoel de Oliveira recebe o Leão de Ouro de Carreira do Festival de Veneza, Itália. O filme "O Quinto Império" é apresentado extraconcurso.

2005 - Morre, aos 81 anos, Clarence "Gatemouth" Brown, cantor e guitarrista de jazz norte-americano. Recebeu em 1982 um prémio Grammy pelo seu álbum "Alright Again!".

2006 - Fecha a Maternidade de Mirandela.

- O Jardim Botânico em Lisboa abre, por um dia, o primeiro borboletário da Europa. A abertura definitiva verificar-se-á em novembro.

2007 - É publicado em Diário da República, o novo Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, que consagra a possibilidade de universidades e politécnicos se tornarem fundações públicas de direito privado.

2008 - Entra em funcionamento o acelerador gigante de partículas LCH do Laboratório Europeu de Física de Partículas (CERN) perto de Genebra, na Suíça, o mais potente do mundo. O LCH, um projeto que juntou milhares de cientistas do mundo durante 20 anos, procura simular os primeiros milésimos de segundo do Universo, há cerca de 13,7 mil milhões de anos atrás, e é considerado a experiência científica do século.

2009 - A cidade de Berlim, na Alemanha, é distinguida com o Prémio Príncipe das Astúrias da Concórdia 2009, em Oviedo, Espanha, 20 anos após a queda do muro.

2011 - A alheira de Mirandela, o queijo Serra da Estrela, o caldo verde, o arroz de marisco, a sardinha assada, o leitão da Bairrada e o pastel de Belém são eleitas como as "7 Maravilhas da Gastronomia" nacional.

2014 - Morre, com 74 anos, o ator norte-americano Richard Kiel.

- Morre, com 81 anos, António Garrido, antigo árbitro internacional português.

- Morre Emilio Botín, banqueiro espanhol, presidente do Grupo Santander. Tinha 79 anos.

2015 - A Organização das Nações Unidas (ONU) autoriza os palestinianos a hastearem a sua bandeira na sede da ONU, em Nova Iorque, Estados Unidos. A Assembleia-geral da ONU aprova uma resolução neste sentido, com 119 votos a favor, oito contra, entre os quais Estados Unidos e Israel, e 45 abstenções.

Morre, com 86 anos, Mário Silva, artista plástico premiado várias vezes pelo seu trabalho no domínio da pintura.

2017 - Morre, aos 69 anos, Len Wein, autor e editor norte-americano de banda desenhada, um dos criadores das personagens Wolverine e Monstro do Pântano.

2018 - Paul Virilio, urbanista e filósofo francês, ex-diretor da Escola Especial de Arquitetura, morre aos 86 anos.

2020 - A líder da Myanmar, Aung San Suu Kyi, é formalmente excluída da Comunidade Prémio Sakharov por decisão da Conferência de Presidentes do Parlamento Europeu, devido aos crimes contra a comunidade Rohingya.

- A árbitra Vanessa Gomes, que atua desde 2007 no futebol feminino, é a assistente no Estoril Praia-Arouca, de arranque da II Liga masculina, tornando-se a primeira mulher a arbitrar nos campeonatos profissionais portugueses.

- Morre, aos 82 anos, Diana Rigg, atriz britânica, a Mrs. Peel da série de televisão "Os Vingadores" e uma Bond Girl.

- Morre, aos 82 anos, Franco Maria Ricci, editor, bibliófilo e designer italiano.

2021 - Morre, com 81 anos, Jorge Sampaio, advogado, Presidente da República entre 1996 e 2006, presidente da Câmara de Lisboa de 1990 a 1995, secretário-geral do PS entre 1989 e 1992. Foi nomeado em 2006 pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas enviado especial para a Luta contra a Tuberculose e entre 2007 e 2013 foi alto representante da ONU para a Aliança das Civilizações. Presidia à Plataforma Global para os Estudantes Sírios, fundada por si em 2013.

2022 - Carlos III, 73 anos, é proclamado oficialmente Rei do Reino Unido, numa cerimónia realizada no palácio de St. James, em Londres.

2023 - A seleção portuguesa sub-19 de futsal sagra-se campeã europeia da categoria pela primeira vez, depois de vencer na final a Espanha por 6-2, em Porec, Croácia.

- Morre, aos 79 anos, Ian Wilmut, biólogo britânico, especialista em embriologia e o "pai" da ovelha Dolly, o primeiro mamífero clonado a partir de uma célula adulta.

PENSAMENTO DO DIA

As massas nunca se elevam ao padrão do seu melhor membro. Pelo contrário, degradam-se ao nível do pior Henry David Thoreau (1817-62), escritor e filósofo norte-americano

Este é o ducentésimo quinquagésimo quarto dia do ano. Faltam 112 dias para o termo de 2024.