PS organiza debate pluripartidário sobre a Venezuela

O grupo parlamentar do PS Madeira organiza este sábado, pelas 10 horas, no hotel Barceló, no Funchal, uma conferência pluripartidária e aberta à sociedade civil, intitulada “Todos Por Venezuela”, que irá ter como oradores dois luso-venezuelanos com raízes na Madeira e que neste momento estão exilados em Espanha.

Trata-se de Manuel García Mendes, advogado, deputado do Estado de Aragua, da coligação da Unidade da Venezuela e coordenador nacional do grupo parlamentar regional do partido Voluntad Popular. A outra oradora é Manuela Garcia Mendes, jornalista, licenciada em comunicação social, com master em jornalismo de TV.

Para esta iniciativa, em formato de debate, o PS Madeira irá convidar outros partidos políticos, bem como associações da diáspora, pois o que se pretende é que no contexto das eleições presidenciais da Venezuela, se continue a fazer pressão publica para que a democracia possa ser uma realidade naquele país.

Os resultados eleitorais contestados por grande parte da comunidade internacional, exigindo transparência no processo e contagem justa dos votos, incluindo o governo português, que pediu a verificação imparcial dos resultados, levam a que o PS Madeira se associe ao movimento internacional de pressão sobre o governo venezuelano.

O presidente do PS Madeira e líder parlamentar, considera que “a situação na Venezuela exige que todos nos mobilizemos, independentemente de questões partidárias e ideológicas, e possamos fazer parte da mudança que se quer naquele país onde residem tantos madeirenses, exigindo que a democracia e a liberdade saiam vitoriosas”.

Paulo Cafôfo diz ainda que “o regime que governa a Venezuela é uma democracia de faz de conta, em que a oposição é perseguida, candidaturas são bloqueadas, as instituições controladas, e os opositores são enviados para o exílio, como aconteceu agora com Edmundo González”.

E concluiu: “O Chavismo falhou e hoje o que se vê é uma uma multiplicação de pobreza, ao mesmo tempo que uma elite corrupta multiplica a sua riqueza. O PS estará sempre do lado certo da história na luta pela verdade, pela liberdade e pela democracia.”