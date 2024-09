“O IFCN virou empresa que organiza casamentos?”, questiona PTP

“O PTP quer saber se o IFCN virou empresa que organiza casamentos?”. A questão foi suscitada numa nota à imprensa, recebida esta tarde, em que deixa a questão ao Instituto que agora faz parte da orgânica da Secretaria do Ambiente.

Raquel Coelho diz que a festa que se realizou no sábado na área protegida do Fanal, no concelho do Porto Moniz, é resultado do atraso civilizacional que se verifica na Madeira.

“Numa Região desenvolvida, tal evento, nunca seria possível. Na Madeira impera o factor cunha como consequência de quase 50 anos do mesmo partido no poder”, explicou a dirigente trabalhista.