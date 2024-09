Morreu César, avançado que 'deu' uma Taça de Portugal ao Benfica

O futebolista brasileiro César, que passou pelo Benfica no início dos anos 80 e foi determinante na conquista de uma Taça da Portugal para os 'encarnados', faleceu aos 68 anos de idade, divulgou terça-feira o clube da Luz.

"O Benfica lamenta profundamente a morte do seu antigo jogador César, aos 68 anos, após internamento hospitalar no Brasil", lê-se numa nota publicada no site oficial do clube lisboeta.

Entre 1979/80 e 1982/83, o avançado apontou 37 golos em 113 jogos e conquistou dois campeonatos, bem como duas edições da Taça de Portugal.

Para a memória fica o golo de César na final da Taça de Portugal de 1979/80, logo na sua época de estreia, que valeu o triunfo por 1-0 sobre o FC Porto, no Jamor.

Nesse encontro, nomes como Manuel Bento, Humberto Coelho, Carlos Manuel, Shéu, Toni e Nené representavam o Benfica, com César a ser o único estrangeiro no 'onze' do técnico da altura, que era Mário Wilson.