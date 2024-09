Muitas nuvens e descida da temperatura nas previsões para hoje

As previsões do tempo para esta quarta-feira apontam para períodos de céu muito nublado e vento fraco a moderado (10 a 30 km/h), de Noroeste.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está prevista uma pequena descida da temperatura mínima. Na Madeira são esperados 19ºC, enquanto no Porto Santo os termómetros não deverão descer abaixo dos 21ºC. Já as máximas esperadas são, respectivamente, de 25 e 26ºC.

No Funchal, conte com períodos de céu muito nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h). Também aqui deverá esperar uma pequena descida da temperatura mínima.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte, são esperadas ondas de Norte com 1 a 1,5 metros, passando gradualmente a ondas de Noroeste. Na costa Sul, as ondas serão inferiores a um metro. A temperatura da água do mar rondará os 23/24ºC.