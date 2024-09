A notícia que merece maior destaque na edição de hoje do seu DIÁRIO dá conta de quem um vendaval judicial faz oito detenções e atinge PSD. Oito meses depois, o poder político regional volta a estar no epicentro de uma operação conduzida a partir de Lisboa. Ex-governante Humberto Vasconcelos, presidente do IASaúde, Bruno Freitas, presidente da Câmara da Calheta e da AMRAM, Carlos Teles, e ainda dois empresários estão entre os oito detidos. A operação ‘Ab initio’ envolveu 110 inspectores da Polícia Judiciária, tendo sido apreendidas provas documentais e informáticas. A Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa fala em 25 concursos públicos entre 2014 e 2020, ano em que a PJ diz ter iniciado a investigação. Os arguidos aguardam na Cancela.

A nível nacional, os incêndios que lavram sobretudo no Norte e no Centro não dão tréguas. Os País está em chamas que já causaram sete mortes, casas destruídas e vias cortadas.

Com lugar na primeira página temos a entrevista ao madeirense Nélson Caldeira, que é actualmente técnico-adjunto do Al-Duhail, do Qatar. “Quero retomar a minha carreira como treinador principal”, revela, manifestando uma vontade futura.

Nesta edição, saiba, também, que as famílias da Fajã das Galinhas se preparam para deixar abrigo provisório.

