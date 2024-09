Ana Sousa insta beneficiários de programas de emprego a assumirem "postura proactiva"

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude deslocou-se, esta segunda-feira, ao município da Ponta do Sol, onde esteve reunida com entidades e participantes em diversos programas promovidos pelo Instituto de Emprego da Madeira (IEM).

Ana Sousa teve a oportunidade de ouvir e conversar com 14 pessoas que frequentam actualmente programas de estágio, incentivos à contratação e programas de inserção profissional.

Durante a visita integrada no programa do projecto '11 meses, 11 concelhos’, destacou "a política de criação de emprego", a "aposta na capacitação e na promoção do empreendedorismo" por parte do Governo Regional, mas instou os beneficiários das medidas de empregabilidade a "optimizarem a formação recebida e a assumirem sempre uma postura proactiva na busca e na criação de emprego".

A governante salientou ainda que o objectivo deste projecto '11 meses, 11 concelhos’ é, precisamente, “informar sobre os apoios que existem, esclarecer questões, ajudar os empregadores e quem procura emprego a encontrar soluções ajustadas aos respectivos projectos", numa óptica de "capacitar empresas e desempregados face aos actuais desafios do mercado laboral”.

Esta inciativa promovido pelo Instituto de Emprego da Madeira, sob a tutela da Secretaria Regional de Trabalho e Juventude, vai levar a todos os concelhos da Região as questões associadas à empregabilidade e ao mercado de trabalho. Em Setembro é a vez da Ponta do Sol.